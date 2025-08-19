AccueilLe blog de la rédac'Arthur Fils trop de muscles tuent le physique !
Le blog de la rédac'ATP

Arthur Fils trop de muscles tuent le physique !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

13

A Roland‐Garros, après son match héroïque face à Munar, un de mes voisins en tribune médias m’avait dit : « Fils est géné­reux. Il a du talent mais son physique n’est pas adapté au tennis d’au­jourd’hui. Il est trop massif, il a pris trop de muscles. Aujourd’hui, on ne cherche pas de la puis­sance mais de la vitesse et de l’agi­lité ».

Des propos pas dénués de sens quand on analyse les physiques des joueurs du top 10 et surtout celui du numéro 1 mondial.

Si on peut oser une compa­raison, on évoquera l’his­toire du Tour de France. Dans le temps, il fallait avoir une caisse, main­te­nant il faut avoir du rythme et de l’explosivité.

C’est exac­te­ment le souci actuel du joueur français. 

Alors oui, quand le physique tient cela peut faire des étin­celles mais c’est un équi­libre aléa­toire car il faut avoir la force de bouger cette carcasse surtout sur un circuit où la surface dure prédo­mine avec ceux que cela induit en terme de trau­ma­tismes dans les appuis et les courses. 

Alors comment faire ? 

Peut‐être en chan­geant de « mindset » et en privi­lé­giant la souplesse à la « lourdeur ». 

Autrement, le risque est d’avoir une carrière en dents de scie, ce qui est déjà fina­le­ment le cas.

Publié le mardi 19 août 2025 à 18:18

Article précédent
Magnus Norman, coach de Stan Wawrinka : « On espé­rait une wild card pour l’US Open, mais nous allons revenir à la maison et nous améliorer »
Article suivant
Andrea Vavassori, porte drapeau des recalés : « Nous jouons pour tous les joueurs de double qui n’ont pas pu concourir ici. Nous faisons de notre mieux »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.