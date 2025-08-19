A Roland‐Garros, après son match héroïque face à Munar, un de mes voisins en tribune médias m’avait dit : « Fils est géné­reux. Il a du talent mais son physique n’est pas adapté au tennis d’au­jourd’hui. Il est trop massif, il a pris trop de muscles. Aujourd’hui, on ne cherche pas de la puis­sance mais de la vitesse et de l’agi­lité ».

Des propos pas dénués de sens quand on analyse les physiques des joueurs du top 10 et surtout celui du numéro 1 mondial.

Si on peut oser une compa­raison, on évoquera l’his­toire du Tour de France. Dans le temps, il fallait avoir une caisse, main­te­nant il faut avoir du rythme et de l’explosivité.

C’est exac­te­ment le souci actuel du joueur français.

Alors oui, quand le physique tient cela peut faire des étin­celles mais c’est un équi­libre aléa­toire car il faut avoir la force de bouger cette carcasse surtout sur un circuit où la surface dure prédo­mine avec ceux que cela induit en terme de trau­ma­tismes dans les appuis et les courses.

Alors comment faire ?

Peut‐être en chan­geant de « mindset » et en privi­lé­giant la souplesse à la « lourdeur ».

Autrement, le risque est d’avoir une carrière en dents de scie, ce qui est déjà fina­le­ment le cas.