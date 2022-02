Interrogé par les médias après sa victoire face à Benoît Paire cette nuit au premier tour de l’ATP 500 d’Acapulco, Daniil Medvedev est revenu sur l’épi­sode de sa confé­rence de presse après la finale de l’Open d’Australie où il décla­rait que l’en­fant au fond de lui avait cessé de rêver notam­ment à cause du compor­te­ment du public austra­lien. Quelques semaine plus tard, le Russe a eu le temps de faire le point.

« Écoutez, j’ai été clair sur le fait que le public allait acclamer Rafa parce qu’il était face à une oppor­tu­nité incroyable de réaliser quelque chose d’his­to­rique, avant cela je n’ai aucun problème. Ce que je ne supporte pas, ce sont les compor­te­ments irres­pec­tueux. La vie sur le circuit est très inté­res­sante et tout ce que je vis est perçu par moi comme des expé­riences qui m’aident à grandir en tant que personne et en tant que joueur de tennis. Je pense que j’ai beau­coup mûri et que je suis mieux main­te­nant après ce qui s’est passé à Melbourne, car j’ai aussi tiré mes propres conclu­sions. J’assume mes erreurs et je sais que je dois conti­nuer à travailler sur ma force mentale. »