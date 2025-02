Hécatombe à Acapulco où six têtes de série sont tombées en huitièmes de finale. Alexander Zverev, Ben Shelton et Frances Tiafoe ont respec­ti­ve­ment été battus par Learner Tien, David Goffin et Alejandro Davidovich Fokina tandis que Holger Rune, Casper Ruud et Tommy Paul, tous victimes d’in­toxi­ca­tion alimen­taire, ont dû jeter l’éponge.

« Je suis vrai­ment désolé d’avoir dû me retirer ce soir, a pour sa part regretté le Norvégien sur Instagram. J’espérais surmonter ce mal de ventre apparu hier et j’ai tout essayé pour pouvoir jouer ce soir, jusqu’au tout dernier moment. J’espère revenir plus fort dans quelques jours et revenir ici au Mexique l’année prochaine », a regretté Ruud, dépité comme Rune.