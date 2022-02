Décidément, Cameron Norrie aime le conti­nent améri­cain. Titré la saison dernière à Los Cabos et à Indian Wells, mais aussi la semaine dernière à Delray Beach, le Britannique va désor­mais défier Rafael Nadal en finale à Acapulco.

Après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas en demies (6–4, 6–4), le 12e mondial n’a pas caché ses ambitions.

« C’est ma première finale à Acapulco et j’en veux plus. Je me sens bien physi­que­ment, Je veux tout donner demain. J’espère pouvoir main­tenir mon niveau et profiter de demain (dimanche) », a assuré Norrie, battu trois fois par Nadal en 2021.

Rendez‐vous dimanche à 4h du matin (heure française).