Tombeur de Jiri Lehecka dimanche en finale de l’ATP 250 d’Anvers (7−5, 6–1), Roberto Bautista Agut a conclut une magni­fique semaine en Belgique par un 12e titre en carrière, à 36 ans.

« Ce titre est très spécial. Je me suis cassé le pied l’an passé, j’ai dû me battre telle­ment dur cette année. J’étais retombé à la 120e place mondiale (122e le 24 juin 2024, ndlr), mais j’avais toujours le sourire à l’entraînement, en essayant de devenir un meilleur joueur, de me battre jusqu’à la fin de ma carrière. Je pense que j’ai mérité une semaine comme celle‐ci », s’est réjoui l’Espagnol dans des propos rapportés par Tennis Majors.