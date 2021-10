186e mondial et lauréat de trois tour­nois Challenger cette saison, le Belge Zizou Bergs est tombé ce mardi dès le premier tour du tournoi d’Anvers face au sud‐Africain Lloyd Harris (6–7, 3–6). Détenteur d’un prénom pas courant et faisant réfé­rence au célèbre foot­bal­leur fran­çais Zinédine Zidane, Zizou a expliqué les origines de son prénom lors d’un entre­tien avec SudPresse.

« Ne vous excusez pas, je suis très heureux avec ce prénom ! L’origine, c’est un peu marrant… Ma mère a toujours pensé qu’elle allait accou­cher d’une fille après avoir eu mon frère Maxim, trois ans plus tôt. Elle était donc prête pour le prénom Amélie, je crois. Mais quand elle a constaté qu’elle avait un fils, il fallait réagir, et mon père a dit Zizou ! C’était son surnom au foot car il aimait chipoter avec la balle. Voilà, je suis Zizou et c’est très chouette ! Quand je joue en France, je reçois toujours un accueil formi­dable. Les gosses crient tout de suite « Zizou, Zizou, Zizou… » et ouvrent de grands yeux, c’est cool. Tout le monde aime Zizou ! C’est en tout cas beau­coup plus facile à porter que si je m’étais appelé Jef, par exemple… C’est un prénom magni­fique. Petit, j’étais un grand fan d’Andy Roddick qui était numéro 1 mondial à l’époque. Je ne l’ai encore jamais rencontré, mais main­te­nant, je pense que ça ne me ferait plus grand‐chose. Par contre, si j’ap­pre­nais que Zinédine Zidane savait que j’existe, ça me rendrait fou ! Je suis devenu un de ses grands fans, par la force des choses ! »