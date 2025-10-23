Lors de sa confé­rence de presse de présen­ta­tion du tournoi d’Athènes, qui remplace donc celui de Belgrade, le frère de Novak Djokovic, Djordje, direc­teur de l’ATP 250 qui aura lieu du 2 au 8 novembre, a tenu à préciser les condi­tions de ce déménagement.

« Nous sommes très heureux que, depuis le début de la prévente des billets il y a 6–7 jours, la réponse du public soit très impres­sion­nante. Cela signifie que le tournoi béné­fi­ciera d’une ambiance excep­tion­nelle, ce qui est très impor­tant pour nous. Le site est vaste, avec une capa­cité d’ac­cueil de 17 500 spec­ta­teurs. Nous avons le plaisir d’ac­cueillir certains des meilleurs joueurs de tennis du monde, ce qui est un immense honneur. Outre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, le héros local, d’autres athlètes classés parmi les 10, 20 et 30 meilleurs joueurs mondiaux seront égale­ment présents. À l’heure actuelle, la limite de parti­ci­pa­tion au tableau prin­cipal est fixée à la 56e place, ce qui signifie que la plupart, voire la tota­lité, des joueurs seront issus du top 50 mondial. »

Depuis sa prise de posi­tion pour les étudiants en Serbie, Novak et sa famille ont été « contraints » de quitter le pays. C’est donc assez logique que le tournoi suive et que le Serbe y participe.