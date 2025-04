Si la rencontre entre Alejandro Davidovich Fokina et Stan Wawrinka sur l’ATP 500 de Barcelone a donné lieu à une victoire écra­sante de l’Espagnol (6−1, 6–4, en 1h10) ce mardi, celui qui estime être devenu plus calme sur le court n’a pas manqué de char­rier son adver­saire en confé­rence de presse d’après match.

« Je me suis entraîné avec lui (Wawrinka) à Monaco, vous le voyez s’entraîner et c’est une machine, mais ensuite dans les matchs, les choses changent. Vous ne le voyez plus avec cette confiance qu’il avait peut‐être il y a des années. Quel âge e‑t‐il, 40 ans ? Je ne sais pas combien d’années il lui reste, mais ne pas gagner de matchs réduira sa confiance et le fera descendre dans le clas­se­ment. Je ne sais pas… Mais il est temps de laisser la place aux autres (rires). »