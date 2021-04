Alors que les quali­fi­ca­tions ont déjà commencé à Barcelone, le direc­teur du tournoi David Ferrer, a dévoilé quelques infor­ma­tions. 12% de la capa­cité habi­tuelle est auto­risée : 1000 spec­ta­teurs pour­ront donc assister au match. Une excel­lente nouvelle après le huis clos total de Monte‐Carlo cette semaine.

« Une bulle est prévue pour les joueurs et leur staff. Les hôtels ne seront ouverts que pour eux. Les joueurs seront soumis à des tests toutes les 48 heures et utili­se­ront les trans­ports de l’or­ga­ni­sa­tion pour se rendre au club. Ils ne pour­ront pas se mélanger entre eux », a complété David Ferrer dans des propos rapportés par AS.