Le Bulgare a réalisé une semaine parfaite à Brisbane. En finale, il a dominé Holger Rune en deux manches lors d’un match de très très haut‐niveau (7−6 (5), 6–4).

C’est le 9ème de la carrière de Grigor, un titre qui le relance au sein des top players même si sa fin de saison l’an dernier était déjà très rassurante.

Rapide, véloce, précis, et offensif quand il faut, Dimitrov était en mode 2017 quand il était au sommet de son art avec un titre au Masters et une 3ème place au clas­se­ment ATP. Cela faisait quand même plus de six ans que le Bulgare n’avait pas soulevé un trophée. Il faudra le suivre de près à Melbourne.

Pour Rune, ce match va lui permettre d’amé­liorer encore certaines phases d’un duel ce ce niveau notam­ment quand il surjoue un peu. Il reste que cette finale a été un vrai délice juste avant le grand départ de l’Open d’Australie dimanche prochain.