Après avoir fait des examens suite à sa bles­sure contractée face à Thompson, Rafael Nadal est contraint de déclarer forfait pour l’Open d’Australie comme il l’a expliqué sur le réseau sociaux.

« Bonjour à tous, lors de mon dernier match à Brisbane, j’ai eu un petit problème sur un muscle qui, comme vous le savez, m’a inquiété. Une fois arrivé à Melbourne, j’ai eu la chance de faire une IRM et j’ai une micro déchi­rure muscu­laire, pas dans la même partie où j’ai eu la bles­sure et c’est une bonne nouvelle.



Pour l’ins­tant, je ne suis pas prêt à concourir à un niveau d’exi­gence maximal dans des matchs en 5 sets. C’est pour­quoi je retourne en Espagne pour consulter mon médecin, me faire soigner et me reposer.



J’ai travaillé très dur tout au long de l’année pour ce retour et, comme je l’ai toujours dit, mon objectif est d’être à mon meilleur niveau dans trois mois.



Même si je suis triste de ne pas pouvoir jouer devant l’in­croyable public de Melbourne, ce n’est pas une très mauvaise nouvelle et nous restons tous posi­tifs quant à l’évo­lu­tion de la saison. Je voulais vrai­ment jouer ici en Australie et j’ai eu la chance de jouer quelques matches qui m’ont rendu très heureux et positif. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt ! » Rafa