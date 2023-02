Carlos Alcaraz n’a pas perdu de temps. A peine revenu de bles­sures l’ayant éloigné trois mois du circuit, l’Espagnol a ouvert son comp­teur en 2023 et remporté déjà le septième titre de sa jeune carrière. Après sa victoire à Buenos Aires, il a parlé de la saison à venir et plus préci­sé­ment de la place de numéro 1 mondial, occupée par Novak Djokovic, qui a égalé un record histo­rique ce lundi.

« C’est une bonne année qui s’an­nonce pour moi. Je défends un ou deux titres, j’ai de grands tour­nois à venir et j’es­père en profiter. Comme vous l’avez dit, je me bats pour la place de numéro un mondial avec Djokovic et Tsitsipas, ils sont les plus proches, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres joueurs derrière. Il y a un très large éven­tail de possi­bi­lités et de joueurs qui peuvent gagner des Grands Chelems et qui peuvent se battre pour la place de numéro 1. Je ne vais pas commencer à citer de noms parce que je ne veux laisser personne de côté, mais il y a sept ou huit joueurs et qui ont le niveau pour être au sommet ».