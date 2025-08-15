AccueilATPATP - Cincinnati« Atmane était relativement loin d'entrer dans le Top 100, sans sponsor,...
ATP - Cincinnati

« Atmane était rela­ti­ve­ment loin d’en­trer dans le Top 100, sans sponsor, sans agent. C’est incroyable comment la vie peut changer d’une semaine à l’autre », s’enthousiasme José Moron

Mais où s’ar­rê­tera Térence Atmane ? La ques­tion est légi­time, tant celui qui fera son entrée dans le top 100 à l’issue du Masters 1000 de Cincinnati a déjoué les pronostics. 

Après avoir écarté Flavio Cobolli, Joao Fonseca et Taylor Fritz, Holger Rune est lui aussi tombé face à la surprise du tournoi (6−2, 6–3). Résultat, le Nordiste s’offre un duel au sommet ce samedi contre le numéro un mondial Jannik Sinner, dans le dernier carré.

José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break suivi par plus de 83 000 personnes sur Twitter, résume assez bien la situa­tion que vit le Français dans l’Ohio.

« Incroyable comme la vie peut changer d’une semaine à l’autre. Atmane, qui était rela­ti­ve­ment loin d’en­trer dans le Top 100, sans sponsor pour ses vête­ments, sans sponsor pour ses chaus­sures, sans agent… Il se qualifie pour les demi‐finales de Cincinnati, battant deux joueurs du Top 10 en chemin, se hissant dans le Top 70 où il pourra jouer tous les Slams et s’of­frant un match contre Sinner où il n’a rien à perdre. C’est ça le tennis, aussi beau qu’imprévisible ».

Publié le vendredi 15 août 2025 à 17:45

