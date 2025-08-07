Avec le niveau de jeu affiché depuis le début de la saison sur terre battue, diffi­cile d’ima­gine que Carlos Alcaraz n’ait pas pour objectif de recon­quérir la place de N°1 mondial à son rival Jannik Sinner.

Tout comme l’Italien, le Murcien s’ap­prête à faire son retour aux affaires à Cincinnati, et malgré un tirage au sort plus périlleux, le fina­liste de Wimbledon ne compte pas se laisser démonter. Bien au contraire, il a affiché clai­re­ment ses ambi­tions en confé­rence de presse.

« Je suis très satis­fait de mes perfor­mances et je souhaite pour­suivre sur cette lancée. J’aimerais améliorer mon tennis sur plusieurs points, mais pour l’ins­tant, le plus impor­tant est de conserver le plaisir sur le court et d’être heureux en dehors, en parti­ci­pant aux tour­nois les plus impor­tants du monde. Mon objectif d’ici la fin de la saison est de retrouver la première place mondiale », a déclaré Alcaraz.