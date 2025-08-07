Avec le niveau de jeu affiché depuis le début de la saison sur terre battue, difficile d’imagine que Carlos Alcaraz n’ait pas pour objectif de reconquérir la place de N°1 mondial à son rival Jannik Sinner.
Tout comme l’Italien, le Murcien s’apprête à faire son retour aux affaires à Cincinnati, et malgré un tirage au sort plus périlleux, le finaliste de Wimbledon ne compte pas se laisser démonter. Bien au contraire, il a affiché clairement ses ambitions en conférence de presse.
« Je suis très satisfait de mes performances et je souhaite poursuivre sur cette lancée. J’aimerais améliorer mon tennis sur plusieurs points, mais pour l’instant, le plus important est de conserver le plaisir sur le court et d’être heureux en dehors, en participant aux tournois les plus importants du monde. Mon objectif d’ici la fin de la saison est de retrouver la première place mondiale », a déclaré Alcaraz.
Publié le jeudi 7 août 2025 à 13:45