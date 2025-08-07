Elena Rybakina n’est vraiment pas passé loin d’une qualification en finale du WTA 1000 du Canada, mais c’était sans compter sur la locale, qui a sauvé une balle de match avant de s’imposer au tie‐break du troisième set.
La Kazakhe s’attendait bien évidemment à une ambiance chaude, et cela a été le cas, d’autant plus que son adversaire était bien fatiguée. Malgré tout, Rybakina peut garder un bilan positif de ce tournoi, et a expliqué que l’hostilité du public n’avait aucun rapport avec ses erreurs durant le match.
« Bien sûr, ce n’était pas agréable. J’ai souvent joué dans des situations où le public soutenait l’adversaire, mais je dirais que c’était assez difficile ici dès le début. Je l’ai ressenti dès le premier jeu, surtout entre les services. C’est comme ça que ça s’est passé. Je m’y attendais un peu, et cela n’avait certainement rien à voir avec mon service, mes erreurs ou mes mauvaises décisions. Il était évident que le public encouragerait sa joueuse. C’était un match difficile, mais dans l’ensemble, je pense que c’était une semaine positive pour moi. Je me sens de mieux en mieux sur le court. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 13:15