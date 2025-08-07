Elena Rybakina n’est vrai­ment pas passé loin d’une quali­fi­ca­tion en finale du WTA 1000 du Canada, mais c’était sans compter sur la locale, qui a sauvé une balle de match avant de s’im­poser au tie‐break du troi­sième set.

La Kazakhe s’at­ten­dait bien évidem­ment à une ambiance chaude, et cela a été le cas, d’au­tant plus que son adver­saire était bien fati­guée. Malgré tout, Rybakina peut garder un bilan positif de ce tournoi, et a expliqué que l’hos­ti­lité du public n’avait aucun rapport avec ses erreurs durant le match.

« Bien sûr, ce n’était pas agréable. J’ai souvent joué dans des situa­tions où le public soute­nait l’ad­ver­saire, mais je dirais que c’était assez diffi­cile ici dès le début. Je l’ai ressenti dès le premier jeu, surtout entre les services. C’est comme ça que ça s’est passé. Je m’y atten­dais un peu, et cela n’avait certai­ne­ment rien à voir avec mon service, mes erreurs ou mes mauvaises déci­sions. Il était évident que le public encou­ra­ge­rait sa joueuse. C’était un match diffi­cile, mais dans l’ensemble, je pense que c’était une semaine posi­tive pour moi. Je me sens de mieux en mieux sur le court. »