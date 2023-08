Une statis­tique montre que trois jeunes joueurs dominent actuel­le­ment le circuit. En effet, pour chaque finale de Masters 1000 de cette saison, soit Sinner, soit Alcaraz, soit Rune était présent.

Monte‐Carlo et Rome pour Rune, Miami et Toronto pour Sinner et enfin Indian Wells, Madrid et main­te­nant Cincinnati pour Alcaraz.

Le talent de ce trio mène évidem­ment à penser qu’il pour­rait former un nouveau Big Three, en rempla­çant Federer, Nadal et Djokovic. Il est évidem­ment trop tôt pour le dire mais ces jeunes joueurs sont déjà très impressionnants.