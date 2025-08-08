AccueilATPATP - CincinnatiGaël Monfils inquiète avant l'US Open
ATP - Cincinnati

Gaël Monfils inquiète avant l’US Open

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Gaël Monfils connaît une période diffi­cile sur le circuit.

Le Français reste sur cinq défaites lors de ses six derniers matchs, dont deux élimi­na­tions dès le premier tour sur surface dure, à Washington puis à Toronto. 

Une série inquié­tante à l’approche des grands rendez‐vous de fin de saison.

Malheureusement, nous appre­nons le forfait de Gaël Monfils pour le Masters 1000 de Cincinnati, qui a débuté hier.

Un forfait qui soulève quelques inter­ro­ga­tions quant à la suite de la saison du Tricolore.

Espérons que le Français se remette rapi­de­ment de sa douleur au poignet, à l’origine de ce forfait, afin de le retrouver à l’US Open à la fin du mois.

Publié le vendredi 8 août 2025 à 14:45

