Gaël Monfils connaît une période diffi­cile sur le circuit.

Le Français reste sur cinq défaites lors de ses six derniers matchs, dont deux élimi­na­tions dès le premier tour sur surface dure, à Washington puis à Toronto.

Une série inquié­tante à l’approche des grands rendez‐vous de fin de saison.

🚨 OFFICIEL !!! Gael Monfils 🇫🇷 déclare forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati 🇺🇸. ❌



Dans le dur en ce moment, le Français de 38 ans préfère se foca­liser sur l’US Open 🇺🇸. 🔜 pic.twitter.com/vBGQaioeLq — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) August 7, 2025

Malheureusement, nous appre­nons le forfait de Gaël Monfils pour le Masters 1000 de Cincinnati, qui a débuté hier.

Un forfait qui soulève quelques inter­ro­ga­tions quant à la suite de la saison du Tricolore.

Espérons que le Français se remette rapi­de­ment de sa douleur au poignet, à l’origine de ce forfait, afin de le retrouver à l’US Open à la fin du mois.