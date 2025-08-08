Gaël Monfils connaît une période difficile sur le circuit.
Le Français reste sur cinq défaites lors de ses six derniers matchs, dont deux éliminations dès le premier tour sur surface dure, à Washington puis à Toronto.
Une série inquiétante à l’approche des grands rendez‐vous de fin de saison.
Malheureusement, nous apprenons le forfait de Gaël Monfils pour le Masters 1000 de Cincinnati, qui a débuté hier.
Un forfait qui soulève quelques interrogations quant à la suite de la saison du Tricolore.
Espérons que le Français se remette rapidement de sa douleur au poignet, à l’origine de ce forfait, afin de le retrouver à l’US Open à la fin du mois.
Publié le vendredi 8 août 2025 à 14:45