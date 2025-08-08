AccueilWTAWTA - MontréalJulien Varlet, sur l'incroyable sacre de Victoria Mboko : "C'est comme si...
WTA - Montréal

Julien Varlet, sur l’in­croyable sacre de Victoria Mboko : « C’est comme si elle gagnait un Grand Chelem »

Thomas S
Par Thomas S

Victoria Mboko n’a pas fait les choses à moitié pour son tout premier titre sur le circuit principal.

La jeune pépite de 18 ans a en effet remporté le WTA 1000 de Montréal, chez elle, au Canada, en battant notam­ment trois lauréates en Grand Chelem : Coco Gauff, Elena Rybakina et Naomi Osaka. 

Une perfor­mance majus­cule que notre ami, Julien Varlet, a comparé avec une victoire en Grand Chelem.

« Montréal pour Mboko, entre l’ad­ver­sité et la pres­sion de jouer à domi­cile, c’est comme si elle gagnait un Grand Chelem. Elle est prête physi­que­ment, sait utiliser la puis­sance avec de la varia­tion. C’est le stéréo­type de la joueuse du futur », a notam­ment déclaré l’an­cien 135e mondial. 

Publié le vendredi 8 août 2025 à 15:15

