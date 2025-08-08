Victoria Mboko n’a pas fait les choses à moitié pour son tout premier titre sur le circuit principal.
La jeune pépite de 18 ans a en effet remporté le WTA 1000 de Montréal, chez elle, au Canada, en battant notamment trois lauréates en Grand Chelem : Coco Gauff, Elena Rybakina et Naomi Osaka.
Une performance majuscule que notre ami, Julien Varlet, a comparé avec une victoire en Grand Chelem.
« Montréal pour Mboko, entre l’adversité et la pression de jouer à domicile, c’est comme si elle gagnait un Grand Chelem. Elle est prête physiquement, sait utiliser la puissance avec de la variation. C’est le stéréotype de la joueuse du futur », a notamment déclaré l’ancien 135e mondial.
