Quand l’Américain gagne, il gagne avec classe.
Après sa victoire en finale contre le Russe Khachanov, au terme d’un joli combat de 2h48 de jeu sur le score de 6–7, 6–4, 7–6, Shelton est revenu au micro lors de la remise des trophées sur son adversaire du soir.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne tarit pas d’éloges à propos de Karen :
« J’ai beaucoup à dire, mais je veux commencer par Karen. Je suis désolé pour ce soir. Semaine incroyable. J’ai regardé beaucoup de tes matchs. Le niveau que tu as affiché cette semaine est vraiment, vraiment élevé. La façon dont tu frappais la balle ce soir, peu de gens dans le monde peuvent frapper la balle comme ça. J’ai de la chance d’être sorti de ce match avec la victoire. Mais je suis juste heureux de te voir de retour en train de frapper à la porte du top 10. Comme tu l’as dit à propos de mon équipe, je ressens la même chose pour la tienne. Vous êtes pareils. Des gens de classe. De grands amis. De grands compétiteurs, mais vous faites les choses correctement. Tu travailles dur semaine après semaine. Que tu sois sur une série de victoires ou que tu perdes des matchs, tu restes toujours le même mec sympa, un gentil géant. C’est un honneur de partager le court avec toi à chaque fois. J’espère qu’on pourra jouer encore quelques finales à l’avenir. »
Une déclaration qui signifie beaucoup de choses pour les deux champions. À la fois l’humilité et la sobriété de l’Américain après sa victoire sur le trophée le plus important de sa jeune carrière.
Pour le Russe, cela signifie qu’il est sur le bon chemin afin de retrouver son meilleur classement, qu’il n’a pas connu depuis 2019, où il était 8e mondial.
Publié le vendredi 8 août 2025 à 15:55