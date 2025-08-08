Quand l’Américain gagne, il gagne avec classe.

Après sa victoire en finale contre le Russe Khachanov, au terme d’un joli combat de 2h48 de jeu sur le score de 6–7, 6–4, 7–6, Shelton est revenu au micro lors de la remise des trophées sur son adver­saire du soir.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne tarit pas d’éloges à propos de Karen :

« J’ai beau­coup à dire, mais je veux commencer par Karen. Je suis désolé pour ce soir. Semaine incroyable. J’ai regardé beau­coup de tes matchs. Le niveau que tu as affiché cette semaine est vrai­ment, vrai­ment élevé. La façon dont tu frap­pais la balle ce soir, peu de gens dans le monde peuvent frapper la balle comme ça. J’ai de la chance d’être sorti de ce match avec la victoire. Mais je suis juste heureux de te voir de retour en train de frapper à la porte du top 10. Comme tu l’as dit à propos de mon équipe, je ressens la même chose pour la tienne. Vous êtes pareils. Des gens de classe. De grands amis. De grands compé­ti­teurs, mais vous faites les choses correc­te­ment. Tu travailles dur semaine après semaine. Que tu sois sur une série de victoires ou que tu perdes des matchs, tu restes toujours le même mec sympa, un gentil géant. C’est un honneur de partager le court avec toi à chaque fois. J’espère qu’on pourra jouer encore quelques finales à l’avenir. »

Une décla­ra­tion qui signifie beau­coup de choses pour les deux cham­pions. À la fois l’humilité et la sobriété de l’Américain après sa victoire sur le trophée le plus impor­tant de sa jeune carrière.

Pour le Russe, cela signifie qu’il est sur le bon chemin afin de retrouver son meilleur clas­se­ment, qu’il n’a pas connu depuis 2019, où il était 8e mondial.