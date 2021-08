Benoit Paire a répondu aux ques­tions de l’Equipe ce jour. Le trico­lore explique qu’il a retrouvé la joie car les bulles sont main­te­nant derrière lui.

Dans cet envi­ron­ne­ment plus conforme à ses attentes, il se dit plus perfor­mant, et surtout moins stressé : « Je suis plus combatif pour plusieurs raisons. Notamment parce qu’on retrouve des ambiances normales sur le tournoi avec du public, sans bulle. Ici, il n’y pas le port du masque obli­ga­toire. Ce sont des choses qui m’ont beau­coup dérangé et j’ai eu du mal à gérer ça. Retrouver un circuit un petit peu plus normal, çà me fait du bien » a expliqué l’Avignonnais.

Benoit a aussi évoqué la saison prochaine qu’il prépare déjà : « Je suis plus en prépa­ra­tion pour l’année prochaine. J’essaie de gagner des matches. Je sais que mon clas­se­ment ne sera pas si mauvais en fin d’année avec le gel qu’il y a eu et je tente simple­ment de limiter la casse. Je me retrou­verai 50è ou 60è selon les résultats. »

Benoit Paire affron­tera Denis Shapovalov après son 1er tour victo­rieux face à Kecmanovic.