Ben Shelton poursuit sa série de victoires lors du Masters 1000 de Cincinnati.
L’Américain n’a plus perdu depuis sa défaite en demi‐finales à Washington contre Davidovich Fokina.
En conférence de presse après sa victoire contre Bautista‐Agut, il est revenu sur les difficultés rencontrées lors de son dernier match, en raison des nombreuses interruptions causées par la pluie ces derniers jours :
« Je ne pense pas avoir très bien géré le report du match hier soir. Nous étions ici tard et je n’ai pas pu me détendre ni m’endormir immédiatement. Ce matin, il a été difficile de se lever et d’être prêt pour un match à 13 heures. C’était une journée difficile au travail, c’est sûr. J’étais un peu cuit sur le court, un peu choqué par la chaleur et le soleil, mais une fois revenu après l’interruption due à la pluie et que j’ai pu y réfléchir un peu mieux, je me suis senti vraiment bien. J’ai joué mon meilleur tennis à la fin de ce match et je me sens maintenant confiant. »
Des conditions qui n’aident aucun joueur, et encore moins Ben Shelton, qui enchaîne en l’espace de deux semaines une huitième victoire d’affilée.
Il reste à voir s’il aura récupéré pour son prochain tour face à Jiri Lehecka, afin de tenter d’atteindre les quarts de finale dans l’Ohio.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 11:15