Ben Shelton pour­suit sa série de victoires lors du Masters 1000 de Cincinnati.

L’Américain n’a plus perdu depuis sa défaite en demi‐finales à Washington contre Davidovich Fokina.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Bautista‐Agut, il est revenu sur les diffi­cultés rencon­trées lors de son dernier match, en raison des nombreuses inter­rup­tions causées par la pluie ces derniers jours :

« Je ne pense pas avoir très bien géré le report du match hier soir. Nous étions ici tard et je n’ai pas pu me détendre ni m’endormir immé­dia­te­ment. Ce matin, il a été diffi­cile de se lever et d’être prêt pour un match à 13 heures. C’était une journée diffi­cile au travail, c’est sûr. J’étais un peu cuit sur le court, un peu choqué par la chaleur et le soleil, mais une fois revenu après l’interruption due à la pluie et que j’ai pu y réflé­chir un peu mieux, je me suis senti vrai­ment bien. J’ai joué mon meilleur tennis à la fin de ce match et je me sens main­te­nant confiant. »

Des condi­tions qui n’aident aucun joueur, et encore moins Ben Shelton, qui enchaîne en l’espace de deux semaines une huitième victoire d’affilée.

Il reste à voir s’il aura récu­péré pour son prochain tour face à Jiri Lehecka, afin de tenter d’atteindre les quarts de finale dans l’Ohio.