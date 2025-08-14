Aryna Sabalenka fait toujours preuve de beaucoup d’humour lors de ses interviews sur le court après les matchs.
Une fois n’est pas coutume, après sa victoire en deux sets (6−1, 7–5) contre Bouzas Maneiro, la numéro un mondiale a encore usé de son ironie :
Aryna Sabalenka after beating Bouzas Maneiro in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 14, 2025
“People make fun of me that I always say thank you for the atmosphere. But it’s really important. I’ll keep saying thank you every interview. So thank you so much for the atmosphere guys” 😭😭😭
pic.twitter.com/9F7QpFayM6
« Les gens se moquent de moi parce que je dis toujours merci pour l’ambiance. Mais c’est vraiment important. Je continuerai à dire merci à chaque interview. Alors merci beaucoup pour l’ambiance, les amis »
Une scène amusante qui rappelle celle vécue par la Biélorusse à propos des nouvelles installations du tournoi de Cincinnati.
Aryna affrontera au prochain tour la Kazakhe Elena Rybakina pour une place en demi‐finale.
Une belle affiche qui pourrait nous offrir une nouvelle scène d’humour en cas de victoire de Sabalenka.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 10:41