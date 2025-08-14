AccueilWTAWTA - CincinnatiSabalenka, après sa victoire en huitièmes : « Les gens se moquent de...
WTA - Cincinnati

Sabalenka, après sa victoire en huitièmes : « Les gens se moquent de moi parce que je dis toujours ça lors de mes inter­views sur le court »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Aryna Sabalenka fait toujours preuve de beau­coup d’humour lors de ses inter­views sur le court après les matchs.

Une fois n’est pas coutume, après sa victoire en deux sets (6−1, 7–5) contre Bouzas Maneiro, la numéro un mondiale a encore usé de son ironie :

« Les gens se moquent de moi parce que je dis toujours merci pour l’ambiance. Mais c’est vrai­ment impor­tant. Je conti­nuerai à dire merci à chaque inter­view. Alors merci beau­coup pour l’ambiance, les amis »

Une scène amusante qui rappelle celle vécue par la Biélorusse à propos des nouvelles instal­la­tions du tournoi de Cincinnati.

Aryna affron­tera au prochain tour la Kazakhe Elena Rybakina pour une place en demi‐finale.

Une belle affiche qui pour­rait nous offrir une nouvelle scène d’humour en cas de victoire de Sabalenka.

Publié le jeudi 14 août 2025 à 10:41

