Aryna Sabalenka fait toujours preuve de beau­coup d’humour lors de ses inter­views sur le court après les matchs.

Une fois n’est pas coutume, après sa victoire en deux sets (6−1, 7–5) contre Bouzas Maneiro, la numéro un mondiale a encore usé de son ironie :

Aryna Sabalenka after beating Bouzas Maneiro in Cincinnati



“People make fun of me that I always say thank you for the atmos­phere. But it’s really impor­tant. I’ll keep saying thank you every inter­view. So thank you so much for the atmos­phere guys” 😭😭😭



« Les gens se moquent de moi parce que je dis toujours merci pour l’ambiance. Mais c’est vrai­ment impor­tant. Je conti­nuerai à dire merci à chaque inter­view. Alors merci beau­coup pour l’ambiance, les amis »

Une scène amusante qui rappelle celle vécue par la Biélorusse à propos des nouvelles instal­la­tions du tournoi de Cincinnati.

Aryna affron­tera au prochain tour la Kazakhe Elena Rybakina pour une place en demi‐finale.

Une belle affiche qui pour­rait nous offrir une nouvelle scène d’humour en cas de victoire de Sabalenka.