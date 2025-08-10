Aryna Sabalenka ne manque jamais d’hu­mour lors­qu’elle s’exprime.

Après sa victoire contre Marketa Vondrousova au premier tour, 7–5 6–1, la Biélorusse est revenue avec humour en inter­view d’après-match sur les nouvelles instal­la­tions du Masters 1000 de Cincinnati :

Aryna Sabalenka on the changes to the faci­lity in Cincinnati



“My only one request, we need to make sure the dining room is a bit bigger. Next year please make sure there’s more space in the dining room. Everyone likes to eat” 😂



« Ma seule demande, c’est de s’assurer que la salle à manger soit un peu plus grande. L’année prochaine, merci de prévoir plus d’espace dans la salle à manger. Tout le monde aime bien manger. »

Un appétit que l’actuelle numéro 1 mondiale semble avoir retrouvé après ses deux dernières défaites en Grand Chelem, à Roland‐Garros et Wimbledon, qu’elle avait eu du mal à digérer.