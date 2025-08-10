Aryna Sabalenka ne manque jamais d’humour lorsqu’elle s’exprime.
Après sa victoire contre Marketa Vondrousova au premier tour, 7–5 6–1, la Biélorusse est revenue avec humour en interview d’après-match sur les nouvelles installations du Masters 1000 de Cincinnati :
« Ma seule demande, c’est de s’assurer que la salle à manger soit un peu plus grande. L’année prochaine, merci de prévoir plus d’espace dans la salle à manger. Tout le monde aime bien manger. »
Un appétit que l’actuelle numéro 1 mondiale semble avoir retrouvé après ses deux dernières défaites en Grand Chelem, à Roland‐Garros et Wimbledon, qu’elle avait eu du mal à digérer.
Publié le dimanche 10 août 2025 à 12:15