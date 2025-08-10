AccueilWTAWTA - CincinnatiSabalenka très honnête sur les nouvelles installations du tournoi : "Merci de...
WTA - Cincinnati

Sabalenka très honnête sur les nouvelles instal­la­tions du tournoi : « Merci de prévoir plus d’espace dans la salle à manger »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

11

Aryna Sabalenka ne manque jamais d’hu­mour lors­qu’elle s’exprime.

Après sa victoire contre Marketa Vondrousova au premier tour, 7–5 6–1, la Biélorusse est revenue avec humour en inter­view d’après-match sur les nouvelles instal­la­tions du Masters 1000 de Cincinnati :

« Ma seule demande, c’est de s’assurer que la salle à manger soit un peu plus grande. L’année prochaine, merci de prévoir plus d’espace dans la salle à manger. Tout le monde aime bien manger. »

Un appétit que l’actuelle numéro 1 mondiale semble avoir retrouvé après ses deux dernières défaites en Grand Chelem, à Roland‐Garros et Wimbledon, qu’elle avait eu du mal à digérer.

Publié le dimanche 10 août 2025 à 12:15

Article précédent
Collins remonté après sa défaite au premier tour : « Ce n’est pas surpre­nant que les guer­riers du clavier ne puissent pas comprendre »
Article suivant
La grande annonce de Tommy Paul

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.