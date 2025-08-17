Ce samedi, Jannik Sinner a mis un terme au parcours de la surprise Térence Atmane (7−6, 6–2) pour rallier la finale du Masters 1000 de Cincinnati. En finale, il tentera de défendre son titre contre Carlos Alcaraz.

Dans les colonnes de L’Équipe, le numéro un mondial est revenu sur sa façon d’aborder le match face au Nordiste.

« On essaie d’étu­dier son jeu avant le match. Mais, en même temps, il faut arriver à sentir son jeu sur le court. C’est ce que j’ai essayé de faire. J’ai essayé de me concen­trer sur ma façon de faire, la façon dont je joue habi­tuel­le­ment, et de m’adapter à ce qu’il propo­sait. J’ai trouvé qu’il servait très bien dans le premier set. Si bien que je n’ai eu aucune occa­sion de break. Mais, en même temps, je me servais de ces jeux, même si je les perdais vite, pour prendre des repères au cas où on arri­ve­rait à un tie‐break. J’apprenais à lire son service. Vous savez, tous ceux qui arrivent en demi‐finales méritent leur place. Il était prêt à se battre, et il l’a fait. On va proba­ble­ment le revoir beau­coup à l’avenir. En tout cas, c’est mon senti­ment. Et c’est bon pour le tennis de voir arriver de nouveaux joueurs ».