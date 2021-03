Après sa confé­rence de presse pour le tournoi de Doha, Roger a donné quelques inter­views en face à face et notam­ment à BeIn Sport. Ce qui il y a de fasci­nant chez Roger, c’est qu’il est toujours positif et que rien ne semble vrai­ment l’in­quiéter. S’il a répété lors de cette inter­ven­tion que l’on ne pouvait rien prévoir, ou attendre, il a surtout insisté sur un point très impor­tant, le travail de son équipe.

« Cette reprise est cruciale pour plusieurs raisons. Savoir vrai­ment où j’en suis physi­que­ment mais pas unique­ment concer­nant mon genou, je parle de mon corps en général. L’idée est de pouvoir prendre le maximum d’in­for­ma­tions pour faire un vrai diag­nostic avec mon équipe. Tout le monde a été très présent autour de moi pendant ma conva­les­cence, j’ai travaillé dur. Donc, il va falloir en équipe, analyser les choses avec luci­dité et fran­chise, honnê­teté. Et c’est seule­ment après ce bilan que je vais m’en­gager sur mon futur calen­drier, voir s’il faut aller à Dubaï, orga­niser ou non une saison sur terre battue, se foca­liser déjà sur Wimbledon. De toute façon, voir plus loin, ce serait une erreur. »