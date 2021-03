Comme d’autres joueurs très créa­tifs, Denis Shapovalov a du mal à trouver son inspi­ra­tion ces temps‐ci. Malgré son succès hier face à Struff, le Canadien a clai­re­ment expliqué qu’il ne force­rait pas au niveau de son programme car les bulles et jouer sans le public ne sont pas des condi­tions favo­rables pour son jeu : « Je ne jouerai pas beau­coup de tennis si dans la grande majo­rité il faudra accepter une bulle pour pouvoir y parti­ciper. Mentalement c’est très diffi­cile d’être enfermé dans une pièce. J’adore le tennis et c’est incroyable de pour pouvoir jouer les meilleurs tour­nois du monde, mais dans ces condi­tions, votre passion est mis en veilleuse et ce ne me convient pas. J’essaie de faire quelque chose de diffé­rent pour cette saison et d’ap­pré­cier chaque match auquel je joue car c’est vrai­ment dur quoi que l’on dise ».