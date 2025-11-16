En confé­rence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters, Felix Auger‐Aliassime a salué le niveau de jeu de l’Espagnol et insisté sur sa qualité de service (75% de première balle, 82% de points remportés derrière celle‐ci).

« Pour un gars qui faisait tout bien, je me souviens qu’il y a trois ou quatre ans, tout le monde parlait de son service. Mais aujourd’hui, il sert incroya­ble­ment bien. Il a fait ça de manière incroyable. Le reste du jeu a toujours été bon. Il peut changer de direc­tion avec les deux coups. Il vous met la pres­sion d’une manière diffé­rente. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. Il joue à une vitesse très élevée. Je pense que c’était le plus diffi­cile », a souligné le nouveau 5e mondial, battu pour la cinquième fois de suite par Alcaraz.