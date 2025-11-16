En conférence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters (7−5, 6–2), la treizième en autant de confrontations face à l’Italien, Alex de Minaur a choisi de retenir le positif.
Question : « Je ne veux pas paraître arrogant, mais vous souvenez‐vous d’un set que vous avez mieux joué que le premier aujourd’hui ? Pour moi, vous avez presque atteint votre meilleur niveau, mais cela n’a pas suffi. Je suis juste curieux. »
De Minaur : « Euh (souriant)… C’est une question difficile à poser, car cela donne l’impression que mon meilleur niveau n’est pas suffisant à vos yeux. J’ai déjà gagné des sets contre Jannik par le passé. Écoutez, il y a eu beaucoup de bonnes choses dans ce premier set. Je pense que l’un des éléments clés a été la baisse de mon pourcentage de premiers services dans les moments cruciaux, ce qui lui a permis de prendre l’avantage dans ce jeu à 5 partout. Il a également réalisé de très bons coups. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 14:36