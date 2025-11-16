AccueilATPATP - FinalsDe Minaur à un journaliste après sa défaite contre Sinner : "Euh......
ATP - Finals

De Minaur à un jour­na­liste après sa défaite contre Sinner : « Euh… C’est une ques­tion diffi­cile à poser, car cela donne l’im­pres­sion que mon meilleur niveau n’est pas suffi­sant à vos yeux »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

384

En confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters (7−5, 6–2), la trei­zième en autant de confron­ta­tions face à l’Italien, Alex de Minaur a choisi de retenir le positif.

Question : « Je ne veux pas paraître arro­gant, mais vous souvenez‐vous d’un set que vous avez mieux joué que le premier aujourd’hui ? Pour moi, vous avez presque atteint votre meilleur niveau, mais cela n’a pas suffi. Je suis juste curieux. »

De Minaur : « Euh (souriant)… C’est une ques­tion diffi­cile à poser, car cela donne l’im­pres­sion que mon meilleur niveau n’est pas suffi­sant à vos yeux. J’ai déjà gagné des sets contre Jannik par le passé. Écoutez, il y a eu beau­coup de bonnes choses dans ce premier set. Je pense que l’un des éléments clés a été la baisse de mon pour­cen­tage de premiers services dans les moments cruciaux, ce qui lui a permis de prendre l’avan­tage dans ce jeu à 5 partout. Il a égale­ment réalisé de très bons coups. »

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 14:36

Article précédent
Patrick Mouratoglou, avant la finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « Elle est programmée trop tard. Nous la voulons maintenant ! »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters de Turin en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.