ATP - Finals

Binaghi, président de la Fédération italienne de tennis, sur Musetti : « Malheureusement, Lorenzo est arrivé trop tard, dans un état physique précaire, payant le fait d’avoir pour­suivi son rêve jusqu’à il y a quelques jours »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors qu’il devait remporter le tournoi d’Athènes pour se quali­fier au Masters, Lorenzo Musetti a fina­le­ment profité du forfait de Novak Djokovic, qui l’a juste­ment battu en finale de l’ATP 250 grec. 

Selon Angelo Binaghi, président de la Fédération italienne de tennis, dont les propos relayés par Tennis World Italia, le 9e joueur mondial a dû dépenser trop d’énergie ces dernières semaines.

« Malheureusement, Lorenzo est arrivé trop tard dans un état physique précaire, payant le fait d’avoir pour­suivi son rêve des Finales jusqu’à il y a quelques jours. La bles­sure subie cet été l’a empêché de prendre les points qui lui auraient permis de disputer cette première quali­fi­ca­tion avec plus de séré­nité et de calme. Mais il a 23 ans et aura beau­coup d’autres occa­sions, et nous sommes quand même heureux qu’il ait réussi. »

Battu lors du premier match de poules par Taylor Fritz (6−3, 6–4), Musetti va tenter de se relancer contre Alex de Minaur.

Publié le mardi 11 novembre 2025 à 11:58

