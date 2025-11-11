Alors qu’il devait remporter le tournoi d’Athènes pour se qualifier au Masters, Lorenzo Musetti a finalement profité du forfait de Novak Djokovic, qui l’a justement battu en finale de l’ATP 250 grec.
Selon Angelo Binaghi, président de la Fédération italienne de tennis, dont les propos relayés par Tennis World Italia, le 9e joueur mondial a dû dépenser trop d’énergie ces dernières semaines.
« Malheureusement, Lorenzo est arrivé trop tard dans un état physique précaire, payant le fait d’avoir poursuivi son rêve des Finales jusqu’à il y a quelques jours. La blessure subie cet été l’a empêché de prendre les points qui lui auraient permis de disputer cette première qualification avec plus de sérénité et de calme. Mais il a 23 ans et aura beaucoup d’autres occasions, et nous sommes quand même heureux qu’il ait réussi. »
Battu lors du premier match de poules par Taylor Fritz (6−3, 6–4), Musetti va tenter de se relancer contre Alex de Minaur.
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 11:58