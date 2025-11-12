AccueilATPATP - FinalsCarlos Alcaraz, à propos de Jannik Sinner : "Je n'ai aucune chance...
Carlos Alcaraz, à propos de Jannik Sinner : « Je n’ai aucune chance face à lui »

Par Thomas S

Avant le début du Masters de Turin, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont accepté une inter­view commune pour CNN. 

Et s’ils ont évidem­ment un peu parlé de tennis, ils ont égale­ment été inter­rogés sur leurs passions secon­daire comme le golf, le ski ou le karting. Et l’Espagnol s’avoue déjà vaincu face à l’Italien dans les deux dernières disci­plines. Extraits. 

Journaliste : « Malgré la riva­lité, vous avez suggéré d’aller au terrain de golf, faire du karting. Vous avez parlé de faire du ski, n’est‐ce pas ?
Alcaraz : Non, non. J’ai dit qu’il n’y avait aucune chance au ski. Il n’y a aucune chance au karting non plus.
Sinner : Mais la diffé­rence en ski est la même que celle entre lui et moi au golf. En karting, je ne sais pas. Je pense que si vous vous lancez dans des sports extrêmes [ski/golf], l’écart est plus ou moins le même. Ou peut‐être as‐tu secrè­te­ment pris des cours sur les pistes de ski, cela je ne le sais pas.
Alcaraz : En karting, il m’a détruit. »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 18:42

