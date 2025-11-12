Avant le début du Masters de Turin, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont accepté une inter­view commune pour CNN.

Et s’ils ont évidem­ment un peu parlé de tennis, ils ont égale­ment été inter­rogés sur leurs passions secon­daire comme le golf, le ski ou le karting. Et l’Espagnol s’avoue déjà vaincu face à l’Italien dans les deux dernières disci­plines. Extraits.

🎙️: “Although the rivalry, you have suggested needs to go to the golf course, karting. You suggested skiing, no?”



🇪🇸: “No, no. I said that there’s no chance in skiing. There’s no chance in karting as well.”



🦊: “But the skiing diffe­rence is the same as me and golf distance.… pic.twitter.com/KMo5T1J0O1 — janniksin archive (@sinnervideos) November 11, 2025

Journaliste : « Malgré la riva­lité, vous avez suggéré d’aller au terrain de golf, faire du karting. Vous avez parlé de faire du ski, n’est‐ce pas ?

Alcaraz : Non, non. J’ai dit qu’il n’y avait aucune chance au ski. Il n’y a aucune chance au karting non plus.

Sinner : Mais la diffé­rence en ski est la même que celle entre lui et moi au golf. En karting, je ne sais pas. Je pense que si vous vous lancez dans des sports extrêmes [ski/golf], l’écart est plus ou moins le même. Ou peut‐être as‐tu secrè­te­ment pris des cours sur les pistes de ski, cela je ne le sais pas.

Alcaraz : En karting, il m’a détruit. »