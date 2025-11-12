Avant le début du Masters de Turin, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont accepté une interview commune pour CNN.
Et s’ils ont évidemment un peu parlé de tennis, ils ont également été interrogés sur leurs passions secondaire comme le golf, le ski ou le karting. Et l’Espagnol s’avoue déjà vaincu face à l’Italien dans les deux dernières disciplines. Extraits.
🎙️: “Although the rivalry, you have suggested needs to go to the golf course, karting. You suggested skiing, no?”— janniksin archive (@sinnervideos) November 11, 2025
🇪🇸: “No, no. I said that there’s no chance in skiing. There’s no chance in karting as well.”
🦊: “But the skiing difference is the same as me and golf distance.… pic.twitter.com/KMo5T1J0O1
Journaliste : « Malgré la rivalité, vous avez suggéré d’aller au terrain de golf, faire du karting. Vous avez parlé de faire du ski, n’est‐ce pas ?
Alcaraz : Non, non. J’ai dit qu’il n’y avait aucune chance au ski. Il n’y a aucune chance au karting non plus.
Sinner : Mais la différence en ski est la même que celle entre lui et moi au golf. En karting, je ne sais pas. Je pense que si vous vous lancez dans des sports extrêmes [ski/golf], l’écart est plus ou moins le même. Ou peut‐être as‐tu secrètement pris des cours sur les pistes de ski, cela je ne le sais pas.
Alcaraz : En karting, il m’a détruit. »
