Assuré de terminer numéro 1 mondial en fin de saison suite à sa victoire face à Lorenzo Musetti sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz a fait part de sa joie et de sa fierté lors de l’in­ter­view d’après match. L’Espagnol a égale­ment expliqué à quel moment de la saison il avait vrai­ment commencé à croire en cet objectif.

« Cela signifie énor­mé­ment pour moi, pour être honnête. Terminer l’année à la première place est toujours un objectif. Pour être honnête, au début de l’année, je voyais la première place comme un objectif très loin­tain. Jannik était là, rempor­tant presque tous les tour­nois auxquels il parti­ci­pait. À partir du milieu de la saison jusqu’à main­te­nant, je me suis fixé comme objectif d’at­teindre la première place, car je pensais que c’était possible. J’ai eu la chance de jouer un excellent tennis dans plusieurs tour­nois consé­cu­tifs, ce qui m’a permis de me rappro­cher de Jannik pour la première place. Au cours des trois ou quatre derniers tour­nois de l’année, je me suis battu pied à pied avec Jannik pour cette place et j’ai fina­le­ment réussi. Pour moi, cela signifie tout. Le travail que nous avons accompli chaque jour pendant toute la saison. Les hauts et les bas, les remon­tées… Je suis vrai­ment fier de mon équipe et de moi‐même. »