Assuré de terminer numéro 1 mondial en fin de saison suite à sa victoire face à Lorenzo Musetti sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz a fait part de sa joie et de sa fierté lors de l’interview d’après match. L’Espagnol a également expliqué à quel moment de la saison il avait vraiment commencé à croire en cet objectif.
« Cela signifie énormément pour moi, pour être honnête. Terminer l’année à la première place est toujours un objectif. Pour être honnête, au début de l’année, je voyais la première place comme un objectif très lointain. Jannik était là, remportant presque tous les tournois auxquels il participait. À partir du milieu de la saison jusqu’à maintenant, je me suis fixé comme objectif d’atteindre la première place, car je pensais que c’était possible. J’ai eu la chance de jouer un excellent tennis dans plusieurs tournois consécutifs, ce qui m’a permis de me rapprocher de Jannik pour la première place. Au cours des trois ou quatre derniers tournois de l’année, je me suis battu pied à pied avec Jannik pour cette place et j’ai finalement réussi. Pour moi, cela signifie tout. Le travail que nous avons accompli chaque jour pendant toute la saison. Les hauts et les bas, les remontées… Je suis vraiment fier de mon équipe et de moi‐même. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 22:36