La ques­tion revient souvent, celle de l’amitié qui pour­rait régner entre Sinner et Alcaraz. S’il existe bien sûr un lien entre les deux cham­pions, Jannik estime que ce n’est pas la même chose qu’avec ses potes du circuit.

« Nous avons déjà eu cette conver­sa­tion avec Darren. A son époque, les joueurs avaient l’ha­bi­tude d’aller dîner ensemble, car les équipes n’étaient pas aussi grandes. Je pense que c’est encore un peu comme ça aujourd’hui. On a ses préférés, pas parmi les joueurs, mais parmi ses amis dans les vestiaires. On discute un peu diffé­rem­ment. Bien sûr, je pense que Carlos a de très bons amis et j’en ai aussi. On a tendance à se rappro­cher un peu plus en équipe natio­nale, c’est normal. On passe plus de temps avec les Italiens. Il y a aussi d’autres joueurs dont je me sens très proche : Jack Draper, Reilly Opelka, ce genre d’ami­tiés. Je trouve qu’ils sont honnêtes et qu’on s’en­tend très bien. Mais avec Carlos, c’est un peu diffé­rent à cause de raisons liées au court. Nous avons une très bonne rela­tion, une riva­lité, appelez ça comme vous voulez. J’ai l’im­pres­sion que nous pouvons toujours parler de tout. Je trouve ça génial. Nous sommes de bons amis en dehors du court. Nous nous respec­tons de manière très saine. Mes équipes s’en­tendent égale­ment très bien avec eux. Je pense que c’est une bonne harmonie »