La question revient souvent, celle de l’amitié qui pourrait régner entre Sinner et Alcaraz. S’il existe bien sûr un lien entre les deux champions, Jannik estime que ce n’est pas la même chose qu’avec ses potes du circuit.
« Nous avons déjà eu cette conversation avec Darren. A son époque, les joueurs avaient l’habitude d’aller dîner ensemble, car les équipes n’étaient pas aussi grandes. Je pense que c’est encore un peu comme ça aujourd’hui. On a ses préférés, pas parmi les joueurs, mais parmi ses amis dans les vestiaires. On discute un peu différemment. Bien sûr, je pense que Carlos a de très bons amis et j’en ai aussi. On a tendance à se rapprocher un peu plus en équipe nationale, c’est normal. On passe plus de temps avec les Italiens. Il y a aussi d’autres joueurs dont je me sens très proche : Jack Draper, Reilly Opelka, ce genre d’amitiés. Je trouve qu’ils sont honnêtes et qu’on s’entend très bien. Mais avec Carlos, c’est un peu différent à cause de raisons liées au court. Nous avons une très bonne relation, une rivalité, appelez ça comme vous voulez. J’ai l’impression que nous pouvons toujours parler de tout. Je trouve ça génial. Nous sommes de bons amis en dehors du court. Nous nous respectons de manière très saine. Mes équipes s’entendent également très bien avec eux. Je pense que c’est une bonne harmonie »
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 08:20