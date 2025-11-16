Lors de la cérémonie de remise des prix après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters, Jannik Sinner a rendu un magnifique hommage à son rival, qui termine l’année numéro 1 mondial.
Jannik Sinner had kind words for Carlos Alcaraz after beating him to win back to back ATP Finals titles in Turin— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2025
“I’m not ready yet to speak in Spanish. Give me still some time 😂. Amazing season Carlos. Amazing what you’re doing. The whole team. I know it’s a lot of work. A lot… pic.twitter.com/j08NZM5w94
« Je ne suis pas encore prêt à parler espagnol. Donnez‐moi encore un peu de temps (rires). Incroyable saison, Carlos. Ce que tu fais avec ton équipe est incroyable. Tu mérites amplement ta place de numéro 1. Nous n’avons pas encore parlé. Mais je suis extrêmement heureux. Si je devais choisir un autre joueur que moi, je te choisirais toujours. Tu es vraiment un joueur que j’admire. Tu me donnes beaucoup de motivation… J’en ai besoin. Chaque séance d’entraînement a un objectif très important. Nous sommes tous très heureux. Tous les fans sont très heureux de te voir jouer. Tu es le joueur le plus énergique du circuit. Continue comme ça. Je te souhaite bonne chance… Je sais qu’il te reste encore un tournoi à disputer… Tu mérites aussi de te reposer. J’espère te revoir l’année prochaine. J’espère que de grandes batailles nous attendent. Merci beaucoup. Félicitations à toute ton équipe. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 21:13