ATP - Finals

Jannik Sinner à Carlos Alcaraz après l’avoir battu en finale : « Donne‐moi encore un peu de temps, je ne suis pas encore prêt à parler espagnol »

Baptiste Mulatier

Lors de la céré­monie de remise des prix après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters, Jannik Sinner a rendu un magni­fique hommage à son rival, qui termine l’année numéro 1 mondial. 

« Je ne suis pas encore prêt à parler espa­gnol. Donnez‐moi encore un peu de temps (rires). Incroyable saison, Carlos. Ce que tu fais avec ton équipe est incroyable. Tu mérites ample­ment ta place de numéro 1. Nous n’avons pas encore parlé. Mais je suis extrê­me­ment heureux. Si je devais choisir un autre joueur que moi, je te choi­si­rais toujours. Tu es vrai­ment un joueur que j’ad­mire. Tu me donnes beau­coup de moti­va­tion… J’en ai besoin. Chaque séance d’en­traî­ne­ment a un objectif très impor­tant. Nous sommes tous très heureux. Tous les fans sont très heureux de te voir jouer. Tu es le joueur le plus éner­gique du circuit. Continue comme ça. Je te souhaite bonne chance… Je sais qu’il te reste encore un tournoi à disputer… Tu mérites aussi de te reposer. J’espère te revoir l’année prochaine. J’espère que de grandes batailles nous attendent. Merci beau­coup. Félicitations à toute ton équipe. »

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 21:13

