Jannik Sinner, numéro 2 mondial, a dominé Alexander Zverev, numéro 3, pour la cinquième fois consé­cu­tive. Comme le souligne le jour­na­liste José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, cette nouvelle victoire illustre la main­mise presque totale de l’Italien et de son rival Carlos Alcaraz sur le circuit.

La dife­rencia actual entre Alcaraz, Sinner y y el resto es grandí­sima.



A nivel de puntos, hay más dife­rencia entre Zverev y el 1500 que entre Sinner y Zverev. Eso habla de cómo están las cosas hoy día.



El circuito es cosa de dos. — José Morón (@jmgmoron) November 12, 2025

« La diffé­rence actuelle entre Alcaraz, Sinner et les autres est énorme. Au niveau des points, il y a moins d’écart entre Zverev et le 1500e qu’entre Sinner et Zverev. Cela en dit long sur la situa­tion actuelle. Le circuit est une affaire à deux. »