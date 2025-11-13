AccueilATPATP - Finals"La différence actuelle entre Alcaraz, Sinner et les autres est énorme. Au...
« La diffé­rence actuelle entre Alcaraz, Sinner et les autres est énorme. Au niveau des points, il y a moins d’écart entre Zverev et le 1500e qu’entre Sinner et Zverev », souligne José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Jannik Sinner, numéro 2 mondial, a dominé Alexander Zverev, numéro 3, pour la cinquième fois consé­cu­tive. Comme le souligne le jour­na­liste José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, cette nouvelle victoire illustre la main­mise presque totale de l’Italien et de son rival Carlos Alcaraz sur le circuit.

« La diffé­rence actuelle entre Alcaraz, Sinner et les autres est énorme. Au niveau des points, il y a moins d’écart entre Zverev et le 1500e qu’entre Sinner et Zverev. Cela en dit long sur la situa­tion actuelle. Le circuit est une affaire à deux. »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 10:59

