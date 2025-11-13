Jannik Sinner, numéro 2 mondial, a dominé Alexander Zverev, numéro 3, pour la cinquième fois consécutive. Comme le souligne le journaliste José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, cette nouvelle victoire illustre la mainmise presque totale de l’Italien et de son rival Carlos Alcaraz sur le circuit.
La diferencia actual entre Alcaraz, Sinner y y el resto es grandísima.— José Morón (@jmgmoron) November 12, 2025
A nivel de puntos, hay más diferencia entre Zverev y el 1500 que entre Sinner y Zverev. Eso habla de cómo están las cosas hoy día.
El circuito es cosa de dos.
« La différence actuelle entre Alcaraz, Sinner et les autres est énorme. Au niveau des points, il y a moins d’écart entre Zverev et le 1500e qu’entre Sinner et Zverev. Cela en dit long sur la situation actuelle. Le circuit est une affaire à deux. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 10:59