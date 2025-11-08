Présent ce vendredi soir sur une célèbre place de Turin où ils étaient réunis pour la célèbre photo avec tous les quali­fiés pour le Masters (même si deux manquaient à l’appel en atten­dant l’issue de la finale entre Djokovic et Musetti à Athènes), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont fait un peu le show.

Alors qu’ils posaient aux côtés du trophée du numéro 1 mondial en fin de saison pour lequel ils vont se battre jusqu’au bout, les photo­graphes ont eu la bonne idée de leur demander de faire comme si ils se l’arrachaient.

Carlos Alcaraz and Jannik Sinner with the Year‐End No. 1 Trophy in Turin.



Serious poses only… just kidding 😂 pic.twitter.com/krZgwooDPi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 7, 2025

Alors, qui l’emportera ?