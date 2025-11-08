AccueilATPATP - FinalsLa photo déjà iconique entre Alcaraz et Sinner avant le début du...
La photo déjà iconique entre Alcaraz et Sinner avant le début du Masters de Turin

Présent ce vendredi soir sur une célèbre place de Turin où ils étaient réunis pour la célèbre photo avec tous les quali­fiés pour le Masters (même si deux manquaient à l’appel en atten­dant l’issue de la finale entre Djokovic et Musetti à Athènes), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont fait un peu le show.

Alors qu’ils posaient aux côtés du trophée du numéro 1 mondial en fin de saison pour lequel ils vont se battre jusqu’au bout, les photo­graphes ont eu la bonne idée de leur demander de faire comme si ils se l’arrachaient. 

Alors, qui l’emportera ?

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 11:41

