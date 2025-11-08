Présent ce vendredi soir sur une célèbre place de Turin où ils étaient réunis pour la célèbre photo avec tous les qualifiés pour le Masters (même si deux manquaient à l’appel en attendant l’issue de la finale entre Djokovic et Musetti à Athènes), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont fait un peu le show.
Alors qu’ils posaient aux côtés du trophée du numéro 1 mondial en fin de saison pour lequel ils vont se battre jusqu’au bout, les photographes ont eu la bonne idée de leur demander de faire comme si ils se l’arrachaient.
Alors, qui l’emportera ?
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 11:41