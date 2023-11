Le Britannique et ancien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, a exprimé son enthou­siasme suite au tirage au sort du Masters qui réunit selon lui le favori et l’out­sider à Turin du 12 au 19 novembre.

Hitting a few balls before heading off to the AtpFinals. Novak will finish the year a record 8th time world number 1 and is the favou­rite to defend the title. Most improved this year and biggest threat to Novak is Sinner who is in his group. pic.twitter.com/nENCUyUhMx