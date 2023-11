Murray‐Lendl acte 3, c’est terminé !

En mars 2022, Andy Murray choi­sis­sait une valeur sûre au poste d’en­traî­neur pour tenter de vivre une dernière partie de carrière à la hauteur de ses attentes, quel­qu’un avec qui il a connu tous les succès et avec qui il enta­mait une troi­sième colla­bo­ra­tion : Ivan Lendl.

20 mois plus tard, les deux hommes se séparent pour la troi­sième fois et sans doute définitivement.

L’ex‐numéro 1 mondial reste à l’heure actuelle entouré de Mark Hilton et Jonny O’Mara.

Andy Murray has split with Ivan Lendl for a third time, with their latest part­ner­ship lasting 20 months. Mark Hilton and Jonny O’Mara to share the coaching duties going forward, with Louis Cayer also offe­ring tech­nical input on occasion.