Hier, lors de la confé­rence de presse du groupe composé d’Alcaraz, Zverev, Ruud et Rublev, seuls Zverev et Carlos ont eu le privi­lège de pouvoir répondre à des ques­tions car Casper et Andrey ont été tota­le­ment ignorés.

https://twitter.com/game_rublev/status/1854671126221168848



Plutôt que faire la gueule, les deux compères qui ont été inter­pellés par Zverev parce qu’ils discu­taient entre eux ont préféré en rire : « Comment ça on doit se se taire, on a pas une ques­tion, on est calme, bien assis sur nos chaises ». Si la même situa­tion se produit après leurs matchs, les confé­rences de presse risquent d’être très courtes.