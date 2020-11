L’oncle de Rafael s’est exprimé à la RTVE au sujet de son neveu et de ses chances à Londres. Son analyse est comme d’habitude instructive avant que la compétition ne commence : « Ce tournoi lui a toujours coûté cher par le passé, c’est la piste qui fait le plus mal pour lui, et plusieurs fois il est arrivé fatigué. On ne peut pas oublier que tous les matchs joués ici sont contre les meilleurs du monde, du coup, chaque victoire coûte cher. Ce que j’ai vu de Rafael Nadal à l’entraînement est intéressant. Il est évident qu’il frappe très bien le ballon. Il l’a fait avant d’aller à Paris mais il n’a pas pu le traduire en tournoi, où il n’a pas joué à son niveau. Il arrive à Londres bien préparé et avec des possibilités de faire mieux qu’à Paris. Ce groupe va être difficile, tout le monde peut se qualifier ».