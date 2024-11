Quand Zverev l’emporte tout va bien. Lorsqu’il perd, il ramène souvent la couver­ture à lui comme si tout dépen­dait de son niveau de jeu.

Or, par exemple, dans le tie‐break décisif, on peut aussi consi­dérer que c’est Taylor qui a poussé la machine et non Zverev qui a baissé d’un cran comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Pour être honnête, j’ai pensé que j’avais mieux joué que lui dans le deuxième et le troi­sième set. Je n’ai pas du tout exploité mes oppor­tu­nités sur la fin du match. J’ai l’im­pres­sion d’avoir eu plus que ce qu’il fallait. J’ai joué un tie‐break en dessous de la moyenne, je dirais. Bien pire que le niveau du troi­sième set de mon côté »