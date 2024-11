Déterminé à remporter un Grand Chelem, Alexander Zverev, travailleur acharné, met tout en oeuvre pour atteindre cet objectif.

De plus en plus complet dans le jeu, l’Allemand s’est qualifié ce vendredi pour les demi‐finales du Masters de Turin après une victoire pleine d’au­to­rité face à Carlos Alcaraz.

Interrogé sur les domaines dans lesquels il avait le plus progressé, l’ac­tuel 2e joueur mondial a notam­ment évoqué l’im­por­tance du retour dans un sport dominé par les meilleurs relanceurs.

« Oui, je pense que c’est mon retour de coup droit, c’est sûr. C’était l’un des coups sur lesquels je passais parfois plusieurs matchs sans en faire un seul. C’est un élément sur lequel je me suis beau­coup concentré cette année, comme je l’avais fait sur mon service les années précé­dentes, les volées aussi, ce genre de choses. Mon coup droit aussi. Je pensais que c’était le coup qui me faisait perdre beau­coup de matchs l’année dernière. Je pensais que je devais l’amé­liorer. Les meilleurs joueurs du monde sont aujourd’hui les meilleurs relan­ceurs. Jannik est l’un des meilleurs relan­ceurs. Novak est l’un des meilleurs relan­ceurs depuis des décen­nies. Carlos est l’un des meilleurs relan­ceurs. Ce n’est donc plus néces­sai­re­ment le meilleur service qui compte, mais la meilleure relance. Pour moi, c’était l’un des aspects les plus impor­tants de mon jeu qui néces­si­tait d’être amélioré et où j’étais bien pire que quiconque l’année dernière. »