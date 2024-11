Plus de cinq après la fin de sa carrière, la skieuse alpine améri­caine, Lindsey Vonn, a annoncé il y a quelques jours son grand retour à la compétition.

Et visi­ble­ment, Roger Federer n’est pas étranger à cette déci­sion comme elle l’a confié chez nos confrères d’Eurosport.

« Il a dit quelque chose qui m’a marqué : ‘J’ai pressé jusqu’à la dernière goutte de mon énergie. Il ne me restait plus rien à donner’. J’ai eu la même impres­sion, je me suis donnée à fond mais je crois qu’il me reste encore un peu de jus finalement. »