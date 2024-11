Officiellement éliminé du Masters de Turin suite à sa défaite face à Alexander Zverev lors du dernier match de poule ce vendredi, Carlos Alcaraz était de passage en confé­rence de presse où il a été inter­rogé sur l’im­por­tance de la fraî­cheur physique et mentale à ce moment de la saison.

« Comme je l’ai dit, je pense que cette année, je suis arrivé à cette partie de l’année bien mieux que l’année dernière, mais je suis loin d’avoir atteint mon objectif. Pour moi, c’est un objectif de venir ici, d’ar­river à cette période de l’année, aussi frais menta­le­ment que possible, d’es­sayer de trouver chaque endroit, chaque tournoi, chaque match agréable. Oui, ce n’est pas facile. Ce n’est pas facile, du moins pour moi, de voyager beau­coup pendant cette partie de l’année. Ma maison me manque. Je veux passer du temps avec mes proches à la maison mais je dois aussi voyager, jouer plus de tour­nois, plus de matchs. Mais de toute façon, comme je l’ai dit, je dois trouver du plaisir à jouer ce genre de tour­nois, car c’est un privi­lège. Mais, oui, l’année prochaine, j’es­saierai d’être meilleur sur ce point. »