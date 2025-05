Comme l’année dernière, Novak Djokovic va parti­ciper au tournoi de Genève qui est orga­nisé la semaine avant Roland‐Garros. Après son forfait à Rome, cette infor­ma­tion confirme que le Serbe garde des ambi­tions pour le rendez‐vous de la porte d’Auteuil.

