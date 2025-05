Des gros noms sont annoncés pour la 39e édition des Internationaux de Strasbourg (WTA 500). Un plateau qui fait rêver avec comme têtes d’af­fiche les meilleures joueuses mondiales, pour une prépa­ra­tion opti­male à quelques semaines de Roland Garros.

C’est aux côtés de Paula Badosa, Emma Navarro, Daria Kasatkina, Elina Svitolina ou encore Danielle Collins (fina­liste de l’édi­tion précé­dente) que la numéro 4 mondiale et fina­liste de l’US Open en 2024 Jessica Pegula, fera son appa­ri­tion sur les terres battues Alsaciennes (du 17 au 24 mai 2025).

Détentrice de 8 titres en simple, dont Charleston et Austin en 2025, et 7 titres en double, elle est l'une des joueuses les plus régulières du circuit WTA ces 5 dernières années.