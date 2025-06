Brillamment qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Halle après une victoire pleine de maîtrise face à Michelsen ce vendredi, Daniil Medvedev a été contraint de prendre un temps mort médical pendant la rencontre à cause d’un saigne­ment de nez.

Le Russe s’est expliqué sur ce problème récur­rent en confé­rence de presse d’après match.

« J’ai tendance à saigner du nez dans les envi­ron­ne­ments secs. Dans le sud de la France, où je vis, cela ne m’ar­rive pas à cause de l’hu­mi­dité, mais ici, l’en­vi­ron­ne­ment est plus sec et j’ai immé­dia­te­ment remarqué que le saigne­ment commen­çait. Ce n’est pas un problème grave ni nouveau », a déclaré le Russe qui affron­tera Alexander Zverev ce samedi pour une place en finale.