Si Alexander Zverev est venu à bout de Falvio Cobolli en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle ce vendredi, l’Allemand a été contraint de quitter préci­pi­tam­ment le court en tout début de match, au milieu de son premier jeu de service.

Victime de nausée, le 3e joueur mondial est revenu sur cet inci­dent lors de l’in­ter­view d’après match.

« Je me sentais bien avant le match, puis, soudain, je me suis senti vrai­ment très mal. J’ai failli vomir, et 15 minutes plus tard, je me sentais à nouveau bien. Je ne sais pas ce que c’était. Honnêtement, je n’avais jamais vécu ça aupa­ra­vant. J’espère que ça ira mieux dans les prochaines heures, quand l’adré­na­line retom­bera. Après ça, je pense que c’était un très bon match », a déclaré Sascha, opposé à Daniil Medvedev pour une place en finale.