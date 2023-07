Impressionnant tombeur, ce vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 de Hambourg, de Casper Ruud (6−0, 6–4), double fina­liste en titre à Roland‐Garros et consi­déré comme l’un des tous meilleurs joueurs du monde sur terre battue, Arthur Fils a révélé lors de l’in­ter­view d’après match sur le court qu’il avait parfai­te­ment bien préparé son coup avec son entraî­neur, Laurent Raymond.

« Je suis vrai­ment content de cette victoire. Bien sûr, c’était un match diffi­cile mais nous avons parlé tactique avec mon entraî­neur avant le match. Je savais qu’il avait un très bon coup droit, et quand il utilise son coup droit pendant le point, c’est diffi­cile. Il vous fait beau­coup courir. Mon objectif était de jouer beau­coup de coups droits et de le faire jouer un maximum de revers, et je l’ai très bien fait aujourd’hui (vendredi). Avant la rencontre, il fallait se persuader que je pouvais gagner. Je viens sur le court pour gagner alors j’ai essayé de jouer mon jeu et j’ai fait de mon mieux, donc j’en suis très heureux », a déclaré celui qui affron­tera le local Alexander Zverev ce samedi pour un nouvel exploit.