Impressionnant face à son compatriote Corentin Moutet ce lundi à Hangzhou en Chine (6−3, 6–2), le Français Valentin Royer s’est qualifié à 24 ans pour sa première finale sur le circuit principal.
Lors de l’interview après sa victoire, le 88e joueur mondial a expliqué son attitude très positive sur le court.
« Pour rester calme et serein tout au long du match, cela demande un gros travail mental. Cela permet également d’économiser de l’énergie pour les moments importants, les moments cruciaux, les moments de pression où vous avez besoin d’un maximum d’énergie. Vous êtes gonflé à bloc. Je peux parfois crier sur le court. Mais je garde cette énergie pour les moments qui sont si importants dans le match. Cela représente parfois deux ou trois points dans un match serré. J’essaie juste d’être aussi calme que possible, aussi serein que possible. Quand vous voyez les meilleurs joueurs du monde, quand vous voyez Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, ils sont toujours si calmes. J’essaie juste d’imiter les plus grands de notre sport. »
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 13:44