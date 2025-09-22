AccueilATPATP - HangzhouLe Français Royer, après sa victoire contre Moutet en demies : "Quand...
ATP - Hangzhou

Le Français Royer, après sa victoire contre Moutet en demies : « Quand vous voyez Alcaraz et Sinner, ils sont toujours si calmes. J’essaie juste d’imiter les plus grands de notre sport »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Impressionnant face à son compa­triote Corentin Moutet ce lundi à Hangzhou en Chine (6−3, 6–2), le Français Valentin Royer s’est qualifié à 24 ans pour sa première finale sur le circuit principal.

Lors de l’in­ter­view après sa victoire, le 88e joueur mondial a expliqué son atti­tude très posi­tive sur le court. 

« Pour rester calme et serein tout au long du match, cela demande un gros travail mental. Cela permet égale­ment d’éco­no­miser de l’énergie pour les moments impor­tants, les moments cruciaux, les moments de pres­sion où vous avez besoin d’un maximum d’énergie. Vous êtes gonflé à bloc. Je peux parfois crier sur le court. Mais je garde cette énergie pour les moments qui sont si impor­tants dans le match. Cela repré­sente parfois deux ou trois points dans un match serré. J’essaie juste d’être aussi calme que possible, aussi serein que possible. Quand vous voyez les meilleurs joueurs du monde, quand vous voyez Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, ils sont toujours si calmes. J’essaie juste d’imiter les plus grands de notre sport. »

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 13:44

