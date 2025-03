Dernier joueur fran­çais encore en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells après sa victoire face à Marcos Giron en huitièmes de finale (6−2, 2–6, 6–3), Arthur Fils a été inter­rogé en confé­rence de presse sur sa volonté d’en­chaîner plus vite entre les points lors du troi­sième set. Un choix payant.

« Oui, norma­le­ment j’aime bien prendre mon temps mais là je me suis dit qu’il fallait mettre de l’énergie, enchaîner. Comme je me sentais bien, et que ce n’était pas des points très longs, il n’y avait pas de souci à enchaîner. Garder le momentum ou casser celui de l’autre, c’est une des choses les plus impor­tantes et que les meilleurs arrivent à faire. Quand tu regar­dais jouer Federer, il prenait dix secondes entre les points… »